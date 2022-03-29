Арабський бойовик убив щонайменше 5 людей у передмісті Тель-Авіва

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 65359 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 75843 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 85533 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 90617 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 100933 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 153104 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71640 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152506 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110138 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69541 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3м/с
59%
Популярнi новини

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 25470 перегляди

Як інновації змінюють стратегії бізнесу: про що говорили на IT Meets 2025

14 квітня, 16:27 • 9776 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14590 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 11356 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 15455 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 65353 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 153101 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176228 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152506 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96987 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99532 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44064 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47420 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61995 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Арабський бойовик убив щонайменше 5 людей у передмісті Тель-Авіва

Київ • УНН

 • 168211 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Арабський стрілець убив щонайменше п'ятьох людей у ​​передмісті Тель-Авіва у вівторок, перш ніж він був смертельно поранений, повідомила національна служба швидкої допомоги, внаслідок третього нападу зі смертельним наслідком в Ізраїлі за останній тиждень. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Арабський бойовик убив щонайменше 5 людей у передмісті Тель-Авіва

Цитата

"Ізраїль зіткнувся з хвилею кривавого арабського терору", - написав прем'єр-міністр Нафталі Беннет у Твіттері після стрілянини в Бней-Браку, єврейському ультраортодоксальному місті на околиці комерційної столиці Ізраїлю.

Деталі

Внаслідок стрілянини раніше, 11 людей було вбито арабськими бойовиками в Ізраїлі за останній тиждень, що стало різким сплеском нападів на вулиці міста за останні роки.

Аматорська відеотрансляція ізраїльських телеканалів показала чоловіка, одягненого в чорне, що наводить автомат та йде дорогою в Бней-Браку.

У повідомленнях ізраїльських ЗМІ з посиланням на неназваних співробітників служби безпеки говориться, що нападник був палестинцем із села неподалік міста Дженін на окупованому Західному березі.

У Бней-Браку свідки повідомили, що бойовик почав стріляти по балконах квартир, а потім по людях на вулиці та в машині.
Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомила, що він застрелив п'ятьох людей.

"Терорист ліквідований", - заявив представник швидкої допомоги Закі Хеллер. За даними поліції, правоохоронці застрелили стрільця.

Заяв про відповідальність за напад не надходило.

Доповнення

Ізраїльські офіційні особи попередили про сплеск нападів у квітні напередодні священного для мусульман місяця Рамадан, періоду, коли насильство спалахувало у минулому, коли Східний Єрусалим, захоплений Ізраїлем під час війни 1967 року, став координаційним центром напруги.

Минулого тижня арабський громадянин Ізраїлю вбив чотирьох людей внаслідок нападу з ножовими пораненнями та тараном автомобіля в південному місті Беер-Шева, перш ніж його застрелили перехожі. Ізраїльська влада заявила, що він симпатизував "Ісламській державі".

У неділю, коли на півдні Ізраїлю проходив ізраїльсько-арабський саміт, нападник араб, мешканець міста на півночі країни, застрелив двох поліцейських у Хадері, місті приблизно за 50 км на північ від Тель-Авіву. Інші офіцери застрелили нападника.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Хадері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,957.20
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.40
Ethereum
$1,631.41