Арабський бойовик убив щонайменше 5 людей у передмісті Тель-Авіва

КИЇВ. 29 березня. УНН. Арабський стрілець убив щонайменше п'ятьох людей у ​​передмісті Тель-Авіва у вівторок, перш ніж він був смертельно поранений, повідомила національна служба швидкої допомоги, внаслідок третього нападу зі смертельним наслідком в Ізраїлі за останній тиждень. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.