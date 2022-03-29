Арабський бойовик убив щонайменше 5 людей у передмісті Тель-Авіва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Арабський стрілець убив щонайменше п'ятьох людей у передмісті Тель-Авіва у вівторок, перш ніж він був смертельно поранений, повідомила національна служба швидкої допомоги, внаслідок третього нападу зі смертельним наслідком в Ізраїлі за останній тиждень. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Ізраїль зіткнувся з хвилею кривавого арабського терору", - написав прем'єр-міністр Нафталі Беннет у Твіттері після стрілянини в Бней-Браку, єврейському ультраортодоксальному місті на околиці комерційної столиці Ізраїлю.
Деталі
Внаслідок стрілянини раніше, 11 людей було вбито арабськими бойовиками в Ізраїлі за останній тиждень, що стало різким сплеском нападів на вулиці міста за останні роки.
Аматорська відеотрансляція ізраїльських телеканалів показала чоловіка, одягненого в чорне, що наводить автомат та йде дорогою в Бней-Браку.
У повідомленнях ізраїльських ЗМІ з посиланням на неназваних співробітників служби безпеки говориться, що нападник був палестинцем із села неподалік міста Дженін на окупованому Західному березі.
У Бней-Браку свідки повідомили, що бойовик почав стріляти по балконах квартир, а потім по людях на вулиці та в машині.
Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомила, що він застрелив п'ятьох людей.
"Терорист ліквідований", - заявив представник швидкої допомоги Закі Хеллер. За даними поліції, правоохоронці застрелили стрільця.
Заяв про відповідальність за напад не надходило.
Доповнення
Ізраїльські офіційні особи попередили про сплеск нападів у квітні напередодні священного для мусульман місяця Рамадан, періоду, коли насильство спалахувало у минулому, коли Східний Єрусалим, захоплений Ізраїлем під час війни 1967 року, став координаційним центром напруги.
Минулого тижня арабський громадянин Ізраїлю вбив чотирьох людей внаслідок нападу з ножовими пораненнями та тараном автомобіля в південному місті Беер-Шева, перш ніж його застрелили перехожі. Ізраїльська влада заявила, що він симпатизував "Ісламській державі".
У неділю, коли на півдні Ізраїлю проходив ізраїльсько-арабський саміт, нападник араб, мешканець міста на півночі країни, застрелив двох поліцейських у Хадері, місті приблизно за 50 км на північ від Тель-Авіву. Інші офіцери застрелили нападника.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Хадері.