Арабский боевик убил не менее 5 человек в пригороде Тель-Авива
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Арабский стрелок убил по меньшей мере пятерых человек в пригороде Тель-Авива во вторник, прежде чем он был смертельно ранен, сообщила национальная служба скорой помощи, в результате третьего нападения со смертельным исходом в Израиле за последнюю неделю. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Израиль столкнулся с волной кровавого арабского террора", - написал премьер-министр Нафтали Беннет в Твиттере после стрельбы в Бней-Браке, еврейском ультраортодоксальном городе на окраине коммерческой столицы Израиля.
Детали
В результате стрельбы ранее, 11 человек были убиты арабскими боевиками в Израиле за последнюю неделю, что стало резким всплеском нападений на улицы города за последние годы.
Любительская видеотрансляция израильских телеканалов показала мужчину, одетого в черное, что наводит автомат и идет по дороге в Бней-Браке.
В сообщениях израильских СМИ со ссылкой на неназванных сотрудников службы безопасности говорится, что нападавший был палестинцем из села близ города Дженин на оккупированном Западном берегу.
В Бней-Браке свидетели сообщили, что боевик начал стрелять по балконам квартир, а затем по людям на улице и в машине.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что он застрелил пятерых человек.
"Террорист ликвидирован", - заявил представитель скорой помощи Заки Хеллер. По данным полиции, правоохранители застрелили стрелка.
Заявлений об ответственности за нападение не поступало.
Дополнение
Израильские официальные лица предупредили о всплеске нападений в апреле в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, периода, когда насилие вспыхивало в прошлом, когда Восточный Иерусалим, захваченный Израилем во время войны 1967 года, стал координационным центром напряжения.
На прошлой неделе арабский гражданин Израиля убил четырех человек в результате нападения с ножевыми ранениями и тараном автомобиля в южном городе Беэр-Шева, прежде чем его застрелили прохожие. Израильские власти заявили, что он симпатизировал "Исламскому государству".
В воскресенье, когда на юге Израиля проходил израильско-арабский саммит, нападающий араб, житель города на севере страны, застрелил двух полицейских в Хадере, городе примерно в 50 км к северу от Тель-Авива. Другие офицеры застрелили нападавшего.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Хадере.