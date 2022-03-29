Арабский боевик убил не менее 5 человек в пригороде Тель-Авива

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"Израиль столкнулся с волной кровавого арабского террора", - написал премьер-министр Нафтали Беннет в Твиттере после стрельбы в Бней-Браке, еврейском ультраортодоксальном городе на окраине коммерческой столицы Израиля.

Детали

В результате стрельбы ранее, 11 человек были убиты арабскими боевиками в Израиле за последнюю неделю, что стало резким всплеском нападений на улицы города за последние годы.

Любительская видеотрансляция израильских телеканалов показала мужчину, одетого в черное, что наводит автомат и идет по дороге в Бней-Браке.

В сообщениях израильских СМИ со ссылкой на неназванных сотрудников службы безопасности говорится, что нападавший был палестинцем из села близ города Дженин на оккупированном Западном берегу.

В Бней-Браке свидетели сообщили, что боевик начал стрелять по балконам квартир, а затем по людям на улице и в машине.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что он застрелил пятерых человек.

"Террорист ликвидирован", - заявил представитель скорой помощи Заки Хеллер. По данным полиции, правоохранители застрелили стрелка.

Заявлений об ответственности за нападение не поступало.

Дополнение

Израильские официальные лица предупредили о всплеске нападений в апреле в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, периода, когда насилие вспыхивало в прошлом, когда Восточный Иерусалим, захваченный Израилем во время войны 1967 года, стал координационным центром напряжения.

На прошлой неделе арабский гражданин Израиля убил четырех человек в результате нападения с ножевыми ранениями и тараном автомобиля в южном городе Беэр-Шева, прежде чем его застрелили прохожие. Израильские власти заявили, что он симпатизировал "Исламскому государству".

В воскресенье, когда на юге Израиля проходил израильско-арабский саммит, нападающий араб, житель города на севере страны, застрелил двух полицейских в Хадере, городе примерно в 50 км к северу от Тель-Авива. Другие офицеры застрелили нападавшего.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Хадере.