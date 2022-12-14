Среди ВПЛ есть 30% пенсионеров и людей с инвалидностью – омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Из-за полномасштабной войны в Украине зарегистрировали 4,9 млн внутренне перемещенных лиц, из них 30% – это пенсионеры и люди с инвалидностью. Об этом на брифинге сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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"Мы фиксируем, что 4,9 млн граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами. Из них 30% составляют пенсионеры и лица с инвалидностью. Фактически каждая вторая семья – это семья, которая имеет одного или больше детей. 13 млн граждан Украины остаются в районах интенсивных военных действий и на временно оккупированной территории. 7,9 млн человек выехали за пределы страны, ища убежища за границей, это 20% от фактического населения нашего государства", – сообщил Лубинец.
Напомним
В приложении "Дия" можно изменить место жительства и отменить статус внутреннего переселенца.