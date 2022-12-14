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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Серед ВПО є 30% пенсіонерів і людей з інвалідністю – омбудсмен

Серед ВПО є 30% пенсіонерів і людей з інвалідністю – омбудсмен

Київ • УНН

 • 673048 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Через повномасштабну війну в Україні зареєстрували 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, з них 30% – це пенсіонери та люди з інвалідністю. Про це на брифінгу повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Цитата

"Ми фіксуємо, що 4,9 млн громадян України стали внутрішньо переміщеними особами. З них 30% складають пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично кожна друга сім’я – це сім’я, яка має одну чи більше дітей. 13 млн громадян України залишаються в районах інтенсивних військових дій та на тимчасово окупованій території. 7,9 млн осіб виїхали за межі країни, шукаючи прихистку за кордоном, це 20% від фактичного населення нашої держави", – повідомив Лубінець.

Нагадаємо

У застосунку "Дія" можна змінити місце проживання та скасувати статус внутрішнього переселенця.

Українські Національні Новини

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