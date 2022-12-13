Можна забути про документи: у "Дії" з'явилися дві послуги для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Відтепер у застосунку "Дія" можна змінити місце проживання та скасувати статус внутрішнього переселенця. Про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в "Дії". Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку. Без походів до держорганів та заповнення купи документів", – написав Федоров.
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Обидві послуги автоматичні – більше не треба чекати на рішення держслужбовця.
Скористатися послугами можуть українці, які мають в "Дії" довідку ВПО. Для зміни місця реєстрації внутрішньому переселенцю потрібно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.