Можно забыть о документах: в "Дие" появились две услуги для переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Теперь в приложении "Дия" можно изменить место жительства и отменить статус внутреннего переселенца. Об этом в телеграме сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Изменение места жительства и отмена статуса для ВПЛ уже в "Дие". Теперь можете сделать это в несколько кликов в приложении. Без походов в госорганы и заполнения кучи документов", – написал Федоров.
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Обе услуги автоматические – больше не нужно ждать решения госслужащего.
Воспользоваться услугами могут украинцы, которые имеют в "Дие" справку ВПЛ. Для изменения места регистрации внутреннему переселенцу нужно физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию.