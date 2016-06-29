Среди пострадавших в Стамбуле есть украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в эфире канала " 112 Украина " сообщил о том, что среди пострадавших есть украинцы, передает УНН.
"Взрывы произошли в зале прилетов. Самолеты не вылетают. Пассажиров, которые не смогли вылететь отправили по отелям ", - сказал В.Боднар
По его словам, сейчас известно, что среди украинцев один ранен.
"Пока полной информации сказать не можем, так как еще собираем ее. Полную информацию, вместе с фамилиями сможем дать завтра ", - добавил консул.
Как сообщал УНН, министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв .
По последним данным, в результате серии взрывов в аэропорту Стамбула погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.
На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка, известно, что взрывы прогремели в рамке металлоискателей.
По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.
Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.