Среди пострадавших в Стамбуле есть украинцы

"Взрывы произошли в зале прилетов. Самолеты не вылетают. Пассажиров, которые не смогли вылететь отправили по отелям ", - сказал В.Боднар

По его словам, сейчас известно, что среди украинцев один ранен.

"Пока полной информации сказать не можем, так как еще собираем ее. Полную информацию, вместе с фамилиями сможем дать завтра ", - добавил консул.

Как сообщал УНН, министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию ​​метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв .

По последним данным, в результате серии взрывов в аэропорту Стамбула погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.

На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка, известно, что взрывы прогремели в рамке металлоискателей.

По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.

Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.