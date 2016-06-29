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15 марта, 19:03 • 116529 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170760 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140593 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132854 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114243 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106322 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102067 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Среди пострадавших в Стамбуле есть украинцы

Среди пострадавших в Стамбуле есть украинцы

Киев • УНН

 • 9987 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в эфире канала " 112 Украина " сообщил о том, что среди пострадавших есть украинцы, передает УНН.

"Взрывы произошли в зале прилетов. Самолеты не вылетают. Пассажиров, которые не смогли вылететь отправили по отелям ", - сказал В.Боднар

По его словам, сейчас известно, что среди украинцев один ранен.

"Пока полной информации сказать не можем, так как еще собираем ее. Полную информацию, вместе с фамилиями сможем дать завтра ", - добавил консул.

Как сообщал УНН, министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию ​​метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв .

По последним данным, в результате серии взрывов в аэропорту Стамбула погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.

На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка, известно, что взрывы прогремели в рамке металлоискателей.

По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.

Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.

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