Серед постраждалих у Стамбулі є українці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар в ефірі каналу “112 Україна” повідомив про те, що серед українців є постраждалі, передає УНН.
“Вибухи стались у залі прильотів. Літаки не вилітають. Пасажирів, які не змогли вилетіти відправили по готелям”, — сказав В.Боднар.
За його словами, наразі відомо, що серед українців є один поранений.
“Поки що повної інформації сказати не можемо, так як ще збираємо її. Повну інформацію, разом із прізвищами зможемо дати завтра”, — додав консул.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що біля входу на станцію метро у міжнародного аеропорту в Стамбулі стався вибух.
За останніми даними, в результаті серії вибухів в аеропорту Стамбула загинули не менше 10 людей, близько 20 отримали поранення.
На поточний момент відомо про, як мінімум, два вибухи при вході в аеропорт Ататюрка, відомо, що вибухи пролунали у рамок металошукачів.
За словами міністра, вже відомо, яка терористична організація відповідальна за цей вибух, проте наразі не розголошується.
Міжнародний аеропорт Ататюрка закритий на вхід і вихід.