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Среди пяти пострадавших в ДТП на Троещине - 6-летняя девочка

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Следователи киевской полиции устанавливают причины ДТП на улице Оноре де Бальзака. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве, передает УНН.

Среди пяти пострадавших в ДТП на Троещине - 6-летняя девочка

“На перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пять человек, среди них — 6-летняя девочка, из салонов автомобилей с телесными повреждениями доставлены в больницу”, — говорится в сообщении.

Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в Деснянском районе поступила в дежурную часть столичной полиции в 13:12. По вызову выехали патрульные полицейские, врачи “скорой” и следователи.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия и предварительно установили, что на перекрестке автомобиль “ВАЗ” не предоставил преимущество в движении автомобилю “ГАЗ” ( “Волга”), в результате чего произошло столкновение — и “ГАЗ” перевернулся. На момент аварии в салоне “ВАЗа” находились мужчина и женщина, а в “Волге”, кроме мужчины и женщины, находилась девочка. Все они госпитализированы. Информация о пострадавших в результате ДТП пешеходов в полицию не поступала.

Сейчас следователи проводит осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установят механизм и причины ДТП после проведения всех следственных действий и экспертиз.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек.

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