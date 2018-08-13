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Серед п'яти постраждалих у ДТП на Троєщині - 6-річна дівчинка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Слідчі київської поліції встановлюють причини автопригоди на вулиці Оноре де Бальзака. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.

Серед п'яти постраждалих у ДТП на Троєщині - 6-річна дівчинка

“На перехресті сталося зіткнення двох автомобілів, у результаті якого п’ятеро осіб, серед них — 6-річна дівчинка, із салонів автомобілів із тілесними ушкодженнями доставлені в лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо дорожньо-транспортної пригоди за участі двох автомобілів у Деснянському районі надійшла до чергової частини столичної поліції о 13:12. За викликом виїхали патрульні поліцейські, лікарі “швидкої” та слідчі.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та попередньо встановили, що на перехресті автомобіль “ВАЗ” не надав перевагу в русі автомобілю “ГАЗ” (“Волга”), у результаті чого сталося зіткнення — і “ГАЗ” перевернувся. На момент аварії у салоні “ВАЗу” перебували чоловік та жінка, а у “Волзі”, крім чоловіка і жінки, знаходилася дівчинка. Усі вони доставлені до лікарень. Інформація щодо постраждалих внаслідок ДТП пішоходів до поліції не надходила.

Наразі слідчі проводить огляд місця події, опитують свідків та очевидців, встановлюють наявність камер відеоспостереження.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку Деснянського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлять механізм і причини автопригоди після проведення всіх слідчих дій та експертиз.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві внаслідок зіткнення двох автівок постраждало 5 осіб.

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