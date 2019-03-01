Среди новостроек в столице преобладают дома от 16 этажей

Так, общая площадь новых жилых домов, построенных в 2018 году, которые имеют 9 и более этажей, составляет 91,4% от общего принятия в эксплуатацию жилья или 1147,8 тыс. кв. м, в том числе 16-этажные и выше - 88,2% (1107,7 тыс. кв. м), 9-12-этажные - 2,0% (25,7 тыс. кв. м), 13-15 -этажные - 1,2% (14,4 тыс. кв. м).

Дома этажностью от одного до 8 составляют в совокупности 8,6% от введенных в эксплуатацию в прошлом году.

Напомним, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" реализует целый ряд различных проектов жилой застройки, которые имеют, в том числе и различную этажность. Например, есть высотные жилые дома ЖК "Урловская-1" и ЖК "Урловская-2", которые в прямом смысле стоят на пьедестале. Дома комплексов объединены функциональным стилобатом, вид из окон, особенно на верхних этажах, - большое преимущество этих ЖК.

Также есть ЖК "Manhattan", который представляет собой три 36-этажные башни на стилобате, где будут ресторан, бутики, паркинг и многое другое. В то же время проект апарт-дома на Квитки Цисык будет состоять из 7 пятиэтажных домов.