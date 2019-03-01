Серед новобудов у столиці переважають будинки від 16 поверхів

Так, загальна площа нових житлових будинків, збудованих у 2018 році, які мають 9 і більше поверхів, становить 91,4% від загального прийняття в експлуатацію житла або 1147,8 тис. кв. м, у тому числі 16-поверхові і вище – 88,2% (1107,7 тис. кв. м), 9–12-поверхові – 2,0% (25,7 тис. кв. м), 13-15-поверхові – 1,2% (14,4 тис. кв. м).

Будинки поверховістю від одного до 8 становлять сукупно 8,6% від введених в експлуатацію минулого року.

Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" реалізує низку різноманітних проектів житлової забудови, які мають, зокрема і різну поверховість. Наприклад, є висотні житлові будинки ЖК “Урлівський-1” і ЖК “Урлівський-2”, які у прямому сенсі стоятимуть на п’єдесталі. Будинки комплексів об’єднані функціональним стилобатом, вид з вікон, особливо на верхніх поверхах, - велика перевага цих ЖК.

Також є ЖК “Manhattan”, що являє собою три 36-поверхові башти на стилобаті, де будуть ресторан, бутики, паркінг та багато іншого. Водночас проект апарт-будинку на Квітки Цісик складатиметься з 7 п'ятиповерхових будинків.