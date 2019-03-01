“Київміськбуд” продемонстрував хід робіт на ЖК “Урлівський-1”

На 1-му будинку бурять палі, вже облаштована половина пальового поля.

У компанії повідомили, що на будинках №№ 2,3,4,5 бетонують плиту 1-го поверху стилобату. Бурять випробувальні кущі паль для будинків №№ 6,7.

Одночасно демонтують 5-поверховий будинок, викопали одну частину пандуса і розробляють котлован під будинками 6 і 7.

ЖК “Урлівський-1” — сучасний житловий комплекс, що складається з семи 26-поверхових будинків, об’єднаних спільною прибудинковою територією. У стилобатной частини комплексу запроектований паркінг, з якого на поверх жителів буде піднімати швидкісний ліфт. Саме завдяки стилобату в даному комплексі буде реалізована концепція “двір без машин”. На рівні 2-го поверху під відкритим небом будуть облаштовані зелені алеї, сучасні дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку для дорослих і дітей.

Квартири різних планувань, від невеликих студій на 33,5 кв.м до дворівневих просторих помешкань на 127 кв.м. Вартість квадратного метра від 20 470 гривень. Знижка при повній оплаті — 10%. У “Київміськбуді” повідомли, що квартири доступні також в розстрочку і кредит.