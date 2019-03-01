"Киевгорстрой" продемонстрировал ход работ на ЖК "Урловская-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Активно идут работы на строительной площадке будущего жилого комплекса "Урловская-1" в Дарницком районе Киева, который возводит ХК "Киевгорстрой", сообщает УНН.
На 1-м доме бурят сваи, уже обустроена половина свайного поля.
В компании сообщили, что на домах №№ 2,3,4,5 бетонируют плиту 1-го этажа стилобата. Бурят испытательные кусты свай для домов №№ 6,7.
Одновременно демонтируют 5-этажный дом, выкопали одну часть пандуса и разрабатывают котлован под домами 6 и 7.
ЖК "Урловская-1" - современный жилой комплекс, состоящий из семи 26-этажных домов, объединенных общей придомовой территорией. В стилобатной части комплекса запроектирован паркинг, из которого на этаж жителей будет поднимать скоростной лифт. Именно благодаря стилобату в данном комплексе будет реализована концепция "двор без машин». На уровне 2-го этажа под открытым небом будут обустроены зеленые аллеи, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.
Квартиры различных планировок, от небольших студий на 33,5 кв.м до двухуровневых просторных помещений на 127 кв.м. Стоимость квадратного метра от 20 470 гривен. Скидка при полной оплате - 10%. В "Киевгорстрое" сообщат, что квартиры доступны также в рассрочку и кредит.