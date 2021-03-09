Среди летучих мышей на юге Китая нашли ближайшего "родственника" вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58731 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 79903 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111622 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147029 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196724 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193972 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280528 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329271 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157928 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143192 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

3 марта, 18:33 • 19225 просмотра
Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

3 марта, 18:37 • 18911 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 26838 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 44111 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

22:45 • 18043 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 329270 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 282410 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 437436 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 403325 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 386454 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108154 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187173 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215303 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195179 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280530 просмотра
Актуальное
Среди летучих мышей на юге Китая нашли ближайшего "родственника" вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию

Среди летучих мышей на юге Китая нашли ближайшего "родственника" вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию

Киев  •  УНН

 • 12531 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Благодаря изучению биологических жидкостей 23 видов летучих мышей из китайской провинции Юньнань биологи открыли четырех близких родственников коронавируса нового типа. Один из них, RpYN06, по структуре генома почти идентичен SARS-CoV-2. Статью с описанием исследования опубликовал bioRxiv, пишет УНН.

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

Ученые пока не могут точно сказать, где и когда возник коронавирус нового типа, а также какие животные были его промежуточными носителями. Предок SARS-CoV-2 предположительно начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии еще в середине XX века, что усложняет и так непростую ситуацию изучения эволюции коронавируса, ведь в регионе водится очень много видов рукокрылых, а в их популяциях распространено много разных вирусов.

Благодаря новой работе молекулярных биологов под руководством профессора Сиднейского университета Эдварда Холмса стали известны новые подробности эволюционной истории коронавируса нового типа.

Ученые исследовали более 400 образцов биологических жидкостей летучих мышей, которые собирали между маем 2019 года и ноябрем 2020 года в провинции Юньнань — предположительной “родине” коронавируса нового типа. Биологи искали обрывки РНК вирусов и пытались расшифровать их частичные или полные геномы.

Следы коронавирусов ученые нашли в 40% образцов, причем среди них были как бетакоронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2, так и альфакоронавирусы, в их число входят возбудители простуды, гастроэнтерита и различных болезней кошек и собак. Небольшая часть из обнаруженных вирусов уже была известна биологам, тогда как большинство из них ранее никогда не изучалось.

Анализ геномов показал, что четыре обнаруженных бетакоронавируса были близкими родичами SARS-CoV-2. Все они поражали подковоносых летучих мышей, что в целом согласуется с общепринятыми представлениями о том, что именно эти животные были отправной точкой в эволюции возбудителя COVID-19.

Один из этих вирусов, RpYN06, по структуре генома оказался максимально близок к человеческой версии SARS-CoV-2. Он почти не уступал в этом отношении вирусу RaTG13, который считают прямым предком коронавируса нового типа. При этом структура многих генов RpYN06 была почти на 100% идентичной тому, как они устроены у SARS-CoV-2. Это отличает его почти от всех остальных известных коронавирусов.

Сравнение геномов этих вирусов показало, что RpYN06 или прямой предок и RaTG13, и SARS-CoV-2, или же его ближайший родственник, который “отщепился” от общего древа эволюции незадолго до начала эпидемии. Холмс и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение коронавирусов летучих мышей поможет понять, как потомки RpYN06 приобрели способность проникать в человеческие клетки.

Дополнение

В начале февраля миссия исследователей ВОЗ в Китае заявила об основных гипотезах происхождения коронавируса. Как заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек — передача вируса от животного человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы