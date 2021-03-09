Среди летучих мышей на юге Китая нашли ближайшего "родственника" вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

Ученые пока не могут точно сказать, где и когда возник коронавирус нового типа, а также какие животные были его промежуточными носителями. Предок SARS-CoV-2 предположительно начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии еще в середине XX века, что усложняет и так непростую ситуацию изучения эволюции коронавируса, ведь в регионе водится очень много видов рукокрылых, а в их популяциях распространено много разных вирусов.

Благодаря новой работе молекулярных биологов под руководством профессора Сиднейского университета Эдварда Холмса стали известны новые подробности эволюционной истории коронавируса нового типа.

Ученые исследовали более 400 образцов биологических жидкостей летучих мышей, которые собирали между маем 2019 года и ноябрем 2020 года в провинции Юньнань — предположительной “родине” коронавируса нового типа. Биологи искали обрывки РНК вирусов и пытались расшифровать их частичные или полные геномы.

Следы коронавирусов ученые нашли в 40% образцов, причем среди них были как бетакоронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2, так и альфакоронавирусы, в их число входят возбудители простуды, гастроэнтерита и различных болезней кошек и собак. Небольшая часть из обнаруженных вирусов уже была известна биологам, тогда как большинство из них ранее никогда не изучалось.

Анализ геномов показал, что четыре обнаруженных бетакоронавируса были близкими родичами SARS-CoV-2. Все они поражали подковоносых летучих мышей, что в целом согласуется с общепринятыми представлениями о том, что именно эти животные были отправной точкой в эволюции возбудителя COVID-19.

Один из этих вирусов, RpYN06, по структуре генома оказался максимально близок к человеческой версии SARS-CoV-2. Он почти не уступал в этом отношении вирусу RaTG13, который считают прямым предком коронавируса нового типа. При этом структура многих генов RpYN06 была почти на 100% идентичной тому, как они устроены у SARS-CoV-2. Это отличает его почти от всех остальных известных коронавирусов.

Сравнение геномов этих вирусов показало, что RpYN06 или прямой предок и RaTG13, и SARS-CoV-2, или же его ближайший родственник, который “отщепился” от общего древа эволюции незадолго до начала эпидемии. Холмс и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение коронавирусов летучих мышей поможет понять, как потомки RpYN06 приобрели способность проникать в человеческие клетки.

Дополнение

В начале февраля миссия исследователей ВОЗ в Китае заявила об основных гипотезах происхождения коронавируса. Как заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек — передача вируса от животного человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса.