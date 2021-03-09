Серед кажанів на півдні Китаю знайшли найближчого "родича" вірусу SARS-CoV-2, який спричинив пандемію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Завдяки вивченню біологічних рідин 23 видів кажанів з китайської провінції Юньнань біологи відкрили чотирьох близьких родичів коронавірусу нового типу. Один з них, RpYN06, за структурою геному майже ідентичний SARS-CoV-2. Статтю з описом дослідження опублікував bioRxiv, пише УНН.

Важливо відзначити, що наукові матеріали, опубліковані на bioRxiv — на даний момент проходять фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

Учені поки не можуть точно сказати, де і коли виник коронавірус нового типу, а також які тварини були його проміжними носіями. Предок SARS-CoV-2 імовірно почав поширюватися серед кажанів Східної Азії ще в середині XX століття, що ускладнює і так непросту ситуацію вивчення еволюції коронавірусу, адже в регіоні водиться дуже багато видів рукокрилих, а в їхніх популяціях поширено багато різних вірусів.

Завдяки новій роботі молекулярних біологів під керівництвом професора університету Сіднея Едварда Холмса стали відомі нові подробиці еволюційної історії коронавірусу нового типу.

Вчені досліджували більше 400 зразків біологічних рідин кажанів, які збирали між травнем 2019 року і листопадом 2020 року в провінції Юньнань — ймовірній “батьківщині” коронавірусу нового типу. Біологи шукали обривки РНК вірусів і намагалися розшифрувати їх часткові або повні геноми.

Сліди коронавірусів вчені знайшли в 40% зразків, причому серед них були як бетакоронавіруси, до яких відноситься SARS-CoV-2, так і альфакоронавіруси, в їхнє число входять збудники застуди, гастроентериту і різних хвороб кішок і собак. Невелика частина з виявлених вірусів вже була відома біологам, тоді як більшість з них раніше ніколи не вивчалася.

Аналіз геномів показав, що чотири виявлених бетакоронавіруса були близькими родичами SARS-CoV-2. Всі вони вражали підковоносих кажанів, що в цілому узгоджується із загальноприйнятими уявленнями про те, що саме ці тварини були відправною точкою в еволюції збудника COVID-19.

Один з цих вірусів, RpYN06, за структурою геному виявився максимально близький до людської версії SARS-CoV-2. Він майже не поступався в цьому відношенні вірусу RaTG13, який вважають прямим предком коронавірусу нового типу. При цьому структура багатьох генів RpYN06 була майже на 100% ідентичною того, як вони влаштовані у SARS-CoV-2. Це відрізняє його майже від усіх інших відомих коронавірусів.

Порівняння геномів цих вірусів показало, що RpYN06 або прямий предок і RaTG13, і SARS-CoV-2, або ж його найближчий родич, який “відщепився” від загального древа еволюції незадовго до початку епідемії. Холмс і його колеги сподіваються, що подальше вивчення коронавірусів кажанів допоможе зрозуміти, як нащадки RpYN06 придбали здатність проникати в людські клітини.

Доповнення

На початку лютого місія дослідників ВООЗ в Китаї заявила про основні гіпотези походження коронавірусу. Як заявив глава цієї групи, експерт ВООЗ по зоонозним інфекціям (що передаються людині від тварин) і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек — передача вірусу від тварини людині через проміжну ланку є найбільш вірогідною гіпотезою походження коронавірусу.

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