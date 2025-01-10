Вже семеро загиблих: наслідки масштабних пожеж в Каліфорнії

Пожежа в Палісейдс (місцевість на заході Лос-Анджелеса) поширилася майже на 20 000 акрів (80,94 кв.км.), а кількість загиблих від усіх пожеж зросла до семи. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Зазначається, що регіон переживає історично руйнівні пожежі, внаслідок яких загинуло щонайменше семеро людей.

За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежної охорони, пожежі охопили райони Palisades (площа пожежі становить щонайменше 15 832 акрів, або ж близько 6409 гектарів), Eaton (10 600 акрів, або ж 4290 га), Hurst (855 акрів, або 346 га), Lidia Fire (348 акрів, або 140 га), Sunset (60 акрів, або ж 24 га).

За інформацією CNN, влада міста Пасадена оголосила термінове попередження про небезпечну питну воду в районах, які постраждали від пожежі Ітон.

Система водопостачання та електропостачання Пасадени може бути поставлена ​​під загрозу через "сміття та підвищену каламутність", у зв'язку з чим чиновники рекомендують мешканцям утриматися від вживання водопровідної води