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Вже семеро загиблих: наслідки масштабних пожеж в Каліфорнії

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 • 40994 перегляди

Пожежі в районі Палісейдс охопили майже 20 000 акрів території, загинуло 7 людей. Влада Пасадени попереджає про небезпечну для вживання водопровідну воду через наслідки пожеж.

Пожежа в Палісейдс (місцевість на заході Лос-Анджелеса) поширилася майже на 20 000 акрів (80,94 кв.км.), а кількість загиблих від усіх пожеж зросла до семи. Про це повідомляє CNN, передає УНН

Деталі

Зазначається, що регіон переживає історично руйнівні пожежі, внаслідок яких загинуло щонайменше семеро людей.

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За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежної охорони, пожежі охопили райони Palisades (площа пожежі становить щонайменше 15 832 акрів, або ж близько 6409 гектарів), Eaton (10 600 акрів, або ж 4290 га), Hurst (855 акрів, або 346 га), Lidia Fire (348 акрів, або 140 га), Sunset (60 акрів, або ж 24 га).  

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За інформацією CNN, влада міста Пасадена оголосила термінове попередження про небезпечну питну воду в районах, які постраждали від пожежі Ітон.

Система водопостачання та електропостачання Пасадени може бути поставлена ​​під загрозу через "сміття та підвищену каламутність", у зв'язку з чим чиновники рекомендують мешканцям утриматися від вживання водопровідної води

- повідомляє CNN.

Місцевим жителям рекомендують покладатися виключно на бутильовану воду для всіх видів споживання, включаючи питво, приготування їжі, чищення зубів та догляд за домашніми тваринами.

Спроби обробити воду - кип'ятінням, фільтрацією або додаванням дезінфікуючих засобів - вважаються неефективними та небезпечними.

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