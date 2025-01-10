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Уже семь погибших: последствия масштабных пожаров в Калифорнии

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Пожары в районе Палисейдс охватили почти 20 000 акров территории, погибло 7 человек. Власти Пасадены предупреждают об опасной для употребления водопроводной воде из-за последствий пожаров.

Пожар в Палисейдс (местность на западе Лос-Анджелеса) распространился почти на 20 000 акров (80,94 кв.км.), а количество погибших от всех пожаров возросло до семи. Об этом сообщает CNN, передает УНН

Детали

Отмечается, что регион переживает исторически разрушительные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.

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По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной охраны, пожары охватили районы Palisades (площадь пожара составляет не менее 15 832 акров, или около 6409 гектаров), Eaton (10 600 акров, или 4290 га), Hurst (855 акров, или 346 га), Lidia Fire (348 акров, или 140 га), Sunset (60 акров, или 24 га).  

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По информации CNN, власти города Пасадена объявили срочное предупреждение об опасной питьевой воде в районах, пострадавших от пожара Итон.

Система водоснабжения и электроснабжения Пасадены может быть поставлена под угрозу из-за "мусора и повышенной мутности", в связи с чем чиновники рекомендуют жителям воздержаться от употребления водопроводной воды

- сообщает CNN.

Местным жителям рекомендуют полагаться исключительно на бутилированную воду для всех видов потребления, включая питье, приготовление пищи, чистку зубов и уход за домашними животными.

Попытки обработать воду - кипячением, фильтрацией или добавлением дезинфицирующих средств - считаются неэффективными и опасными.

Напомним

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