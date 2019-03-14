Среди иностранных преступников больше граждан РФ - Нацполиция

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79662 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 177838 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142850 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206898 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252424 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213224 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246163 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208249 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487716 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241338 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4м/с
78%
Популярные новости

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17815 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16424 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 14921 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14400 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13458 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264841 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326590 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487716 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579251 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32863 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206898 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79296 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75796 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81330 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Среди иностранных преступников больше граждан РФ - Нацполиция

Киев • УНН

 • 10192 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В течение прошлого года полиция зарегистрировала почти 2800 преступлений, совершенных иностранцами. В частности, граждане других государств совершили более тысячи краж, почти 200 ограблений и более 90 разбойных нападений. Среди "лидеров" по количеству совершенных преступлений - граждане РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Среди иностранных преступников больше граждан РФ - Нацполиция

По информации правоохранителей, в 2019 году полицейские уже задокументировали 430 уголовных правонарушений (в 2018 - 2775 преступлений), которые совершили более 300 иностранцев. Уголовные производства по этим фактам уже переданы в суд. Кроме того, было зарегистрировано более 12 000 административных правонарушений, совершенных иностранцами. (в 2018 - 75 000).

"Граждане другого государства совершили 1062 кражи, 197 ограблений, разбойных нападений - 92. Кроме того, полицейские установили 73 факта мошенничества, 106 фактов угонов, 192 факты, касающиеся сферы незаконного оборота наркотиков и 131 - незаконного оборота оружия. Еще 55 фактов - это разоблачены иностранцы о противоправных действиях в сфере служебной деятельности", - отметил заместитель начальника подразделения Нацполиции Игорь Малахов.

Он также отметил, что из общего количества преступлений, совершенных иностранцами на территории Украины, больше всего совершено гражданами РФ.

Правоохранитель добавил, что сейчас в Украине проводятся профилактические мероприятия под условным названием "Мигрант". Операция началась 1 марта и продлится до 31 мая. В ней принимают участие Нацполиция, Государственная миграционная и Государственная пограничная службы Украины. Общегосударственные мероприятия направлены на выявление иностранцев, нарушающих действующее законодательство государства, в частности - и миграционное.

Как сообщал УНН, за год в Украине обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25