Среди иностранных преступников больше граждан РФ - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В течение прошлого года полиция зарегистрировала почти 2800 преступлений, совершенных иностранцами. В частности, граждане других государств совершили более тысячи краж, почти 200 ограблений и более 90 разбойных нападений. Среди "лидеров" по количеству совершенных преступлений - граждане РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По информации правоохранителей, в 2019 году полицейские уже задокументировали 430 уголовных правонарушений (в 2018 - 2775 преступлений), которые совершили более 300 иностранцев. Уголовные производства по этим фактам уже переданы в суд. Кроме того, было зарегистрировано более 12 000 административных правонарушений, совершенных иностранцами. (в 2018 - 75 000).
"Граждане другого государства совершили 1062 кражи, 197 ограблений, разбойных нападений - 92. Кроме того, полицейские установили 73 факта мошенничества, 106 фактов угонов, 192 факты, касающиеся сферы незаконного оборота наркотиков и 131 - незаконного оборота оружия. Еще 55 фактов - это разоблачены иностранцы о противоправных действиях в сфере служебной деятельности", - отметил заместитель начальника подразделения Нацполиции Игорь Малахов.
Он также отметил, что из общего количества преступлений, совершенных иностранцами на территории Украины, больше всего совершено гражданами РФ.
Правоохранитель добавил, что сейчас в Украине проводятся профилактические мероприятия под условным названием "Мигрант". Операция началась 1 марта и продлится до 31 мая. В ней принимают участие Нацполиция, Государственная миграционная и Государственная пограничная службы Украины. Общегосударственные мероприятия направлены на выявление иностранцев, нарушающих действующее законодательство государства, в частности - и миграционное.
Как сообщал УНН, за год в Украине обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов.