Серед іноземних злочинців найбільше громадян РФ - Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Упродовж минулого року поліція зареєструвала майже 2800 злочинів, які скоїли іноземці. Зокрема, громадяни інших держав скоїли понад тисячу крадіжок, майже 200 пограбувань та понад 90 розбійних нападів. Серед "лідерів" по кількості скоєних злочинів – громадяни РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
За інформацією правоохоронців, у 2019 році поліцейські вже задокументували 430 кримінальних правопорушень (у 2018 р. - 2775 злочинів), які скоїли понад 300 іноземців. Кримінальні провадження за цими фактами вже передані до суду. Крім того, було зареєстровано понад 12 тисяч адміністративних правопорушень, скоєних іноземцями. (у 2018 р. - 75 тисяч).
"Громадяни іншої держави скоїли 1062 крадіжки, 197 пограбувань, розбійних нападів – 92. Крім того, поліцейські встановили 73 факти шахрайський дій, 106 фактів угонів, 192 факти, що стосувалися сфери незаконного обігу наркотиків та 131 – незаконного обігу зброї. Ще 55 фактів – це викриті іноземці щодо протиправних дій у сфері службової діяльності", – зазначив заступник начальника підрозділу Нацполіції Ігор Малахов.
Він також зазначив, що із загальної кількості злочинів, вчинених іноземцями на території України, найбільше вчинено громадянами РФ.
Правоохоронець додав, що наразі в Україні проводяться профілактичні заходи під умовною назвою "Мігрант". Операція розпочалась 1 березня і триватиме до 31 травня. У ній беруть участь Нацполіція, Державна міграційна та Державна прикордонна служби України. Загальнодержавні заходи спрямовані на виявлення іноземців, які порушують діюче законодавство держави, зокрема – і міграційне.
Як повідомляв УНН, за рік в Україні виявили 249 груп нелегальних мігрантів.