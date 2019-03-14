Серед іноземних злочинців найбільше громадян РФ - Нацполіція

КИЇВ. 14 березня. УНН. Упродовж минулого року поліція зареєструвала майже 2800 злочинів, які скоїли іноземці. Зокрема, громадяни інших держав скоїли понад тисячу крадіжок, майже 200 пограбувань та понад 90 розбійних нападів. Серед "лідерів" по кількості скоєних злочинів – громадяни РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.