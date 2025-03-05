Сербия договаривается с Россией о поставках газа на 30 лет
Киев • УНН
Сербия ведет переговоры с Россией о новом контракте на поставку 2,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Газ будет транспортироваться "Балканским потоком", а цены ожидаются одними из самых низких в Европе.
Сербия ведет переговоры о новом контракте на поставку газа с Россией. По словам Душана Баятовича, президента государственной газовой компании "Сербиягаз", ожидается, что контракт будет действовать как минимум 30 лет.
Об этом сообщает Wprost, пишет УНН.
Стороны уже достигли согласия по объемам поставок. Согласно новому контракту, Сербия будет получать 2,5 млрд кубометров газа в год. Газ будет транспортироваться газопроводом "Балканский поток".
В настоящее время страна импортирует 2,2 млрд кубометров газа в год. С 2023 года Сербия также импортирует газ из Азербайджана через Болгарию, однако она остается сильно зависимой от российских поставок (внутренний добыча покрывает лишь 15% годовых потребностей).
В отличие от многих стран Европейского Союза, Сербия не ограничила импорт российских энергетических ресурсов.
Сейчас Сербия покупает газ у России по трехлетнему контракту, который вступил в силу в 2022 году и заканчивается в мае 2025 года, цены по этому контракту являются одними из самых низких в Европе.
Напоминаем
12 января президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Азербайджан не прекратит поставки газа в страну, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. Ранее сообщалось о потере ежедневного поставки 1,7 млн кубометров газа.