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Сербія домовляється з росією на постачання газу на 30 років

Київ • УНН

 • 20892 перегляди

Сербія веде переговори з росією щодо нового контракту на постачання 2,5 млрд кубометрів газу щороку протягом 30 років. Газ транспортуватиметься "Балканським потоком", а ціни очікуються одними з найнижчих у Європі.

Сербія домовляється з росією на постачання газу на 30 років

Сербія веде переговори про новий контракт на постачання газу з росії. За словами Душана Баятовича, президента державної газової компанії "Сербіягаз", очікується, що контракт триватиме щонайменше 30 років.

Про це повідомляє Wprost, пише УНН.

Сторони вже досягли згоди щодо обсягів поставок. Згідно з новим контрактом, Сербія отримуватиме 2,5 млрд кубометрів газу на рік. Газ транспортуватиметься газопроводом "Балканський потік".

Наразі країна імпортує 2,2 млрд кубометрів газу на рік.З 2023 року Сербія також імпортує газ з Азербайджану через Болгарію, проте вона залишається сильно залежною від російських поставок (внутрішній видобуток покриває лише 15% річних потреб).

На відміну від багатьох країн Європейського Союзу, Сербія не обмежила імпорт російських енергоресурсів.

Зараз Сербія купує газ у росії за трирічним контрактом, який набув чинності у 2022 році і закінчується у травні 2025 року, ціни за цим контрактом є одними з найнижчих у Європі.

Нагадаємо

12 січня президент Сербії Александар Вучич повідомив, що Азербайджан не припинятиме постачання газу до країни, попри форс-мажорні обставини. Раніше повідомлялося про втрату щоденного постачання 1,7 млн кубометрів газу.

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