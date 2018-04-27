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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сепаратистские СМИ обвинили украинские спецслужбы в отравлении спиртом боевиков - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают перекладывать ответственность за собственные просчеты на "деятельность украинских диверсионных групп". Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута, передает УНН.

Сепаратистские СМИ обвинили украинские спецслужбы в отравлении спиртом боевиков - разведка

"В частности, факт отравления метиловым спиртом шестерых сотрудников т. н. "МВД ЛНР" подконтрольными оккупационной власти СМИ освещается как "террористический акт украинских спецслужб"", - рассказал он.

Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины связывают увеличение в последние дни количество обстрелов боевиками украинских позиций с изменением с 1 мая формата проведения антитеррористической организации.

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