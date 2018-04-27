Сепаратистские СМИ обвинили украинские спецслужбы в отравлении спиртом боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают перекладывать ответственность за собственные просчеты на "деятельность украинских диверсионных групп". Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута, передает УНН.
"В частности, факт отравления метиловым спиртом шестерых сотрудников т. н. "МВД ЛНР" подконтрольными оккупационной власти СМИ освещается как "террористический акт украинских спецслужб"", - рассказал он.
Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины связывают увеличение в последние дни количество обстрелов боевиками украинских позиций с изменением с 1 мая формата проведения антитеррористической организации.