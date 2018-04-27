Сепаратистские СМИ обвинили украинские спецслужбы в отравлении спиртом боевиков - разведка

"В частности, факт отравления метиловым спиртом шестерых сотрудников т. н. "МВД ЛНР" подконтрольными оккупационной власти СМИ освещается как "террористический акт украинских спецслужб"", - рассказал он.

Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины связывают увеличение в последние дни количество обстрелов боевиками украинских позиций с изменением с 1 мая формата проведения антитеррористической организации.