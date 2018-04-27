Сепаратистські ЗМІ звинуватили українські спецслужби в отруєнні спиртом бойовиків - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей продовжують перекладати відповідальність за власні прорахунки на “діяльність українських диверсійних груп”. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони Максим Праута, передає УНН.
“Зокрема, факт отруєння метиловим спиртом шістьох співробітників т. з. „МВС ЛНР“ підконтрольними окупаційній владі ЗМІ висвітлюється як „терористичний акт українських спецслужб“”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України пов’язують збільшення останніми днями кількості обстрілів бойовиками українських позицій із зміною з 1 травня формату проведення антитерористичної організації.