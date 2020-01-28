Сенцов в США обсудил нарушения прав человека в Крыму и тюрьмах РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Освобожденный политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов в США встретился с правозащитниками и американскими СМИ, во время мероприятия обсуждались нарушения прав человека в Крыму и российских тюрьмах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.
"В посольстве Украины в США состоялся круглый стол с участием украинского активиста, режиссера и бывшего политического заключенного России Олега Сенцова", - говорится в сообщении.
Вместе с Сенцовым во встрече с правозащитниками и представителями американских СМИ участвовали украинские активисты и заместитель постпреда Президента Украины в АР Крым Тамила Татишева.
"Проведенное мероприятие стало еще одной возможностью для Украины поделиться с американскими партнерами собственным многолетним опытом борьбы за справедливость против российской оккупации. Во время дискуссии украинские представители среди прочего обратили особое внимание на факты тотального нарушения прав человека Россией в оккупированном Крыму и по отношению к политическим заключенных, которые все еще находятся в российских тюрьмах, в частности применения к ним пыток и запугиваний", - говорится в сообщении.
Напомним, в Давосе политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что Украине нужно готовить стратегию на 10-20 лет для возвращения территорий и противостояния с Россией.