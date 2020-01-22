Україні треба готувати довготривалу стратегію повернення територій – Сенцов

Відповідаючи на питання чи є якийсь короткий шлях примирення з Росією, Сенцов відповів:

"Шлях примирення один – якщо ми здаємося, як країна, приймаємо умови Росії і здаємося. Це єдиний шлях короткого примирення. Другого шляху нема, треба грати у довгу. Треба готувати стратегію на 10-20 років повернення територій і протистояння з Росією", - сказав Сенцов.

Нагадаємо, політв’язень Кремля український режисер Олег Сенцов заявив, що в України є шанс повернути Донбас і Крим, якщо міжнародна спільнота не визнаватиме нове керівництво Росії до деокупації територій.