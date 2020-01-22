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Украине нужно готовить долгосрочную стратегию возвращения территорий - Сенцов

Киев • УНН

 • 10361 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Украине нужно готовить стратегию на 10-20 лет для возвращения территорий и противостояния с Россией. Об этом на форуме в Давосе заявил политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов, передает корреспондент УНН.

Украине нужно готовить долгосрочную стратегию возвращения территорий - Сенцов

Отвечая на вопрос есть ли какой-то короткий путь примирения с Россией, Сенцов ответил:

"Путь примирения один - если мы сдаемся, как страна, принимаем условия России и сдаемся. Это единственный путь короткого примирения. Второго пути нет, надо играть в длинную. Надо готовить стратегию на 10-20 лет возвращения территорий и противостояние с Россией", - сказал Сенцов.

Напомним, политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что у Украины есть шанс вернуть Донбасс и Крым, если международное сообщество не признает новое руководство России до деоккупации территорий.

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