Сенцов готов подать прошение о помиловании – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно содержится в тюрьме в России, готов подать прошение о помиловании. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе "Эху Москвы", передает УНН.
Сообщается, что О.Сенцов готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.
Также, по словам Д.Динзе, О.Сенцов содержится в общем бараке, где находятся до 40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.
Напомним, в годовщину аннексии Крыма в Минске показали фильм Олега Сенцова, которого осудили в России к 20 годам заключения.