Сенцов готов подать прошение о помиловании – адвокат

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41157 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55556 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59077 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102475 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93800 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103741 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110760 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116996 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122533 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133951 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

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Сенцов готов подать прошение о помиловании – адвокат

Сенцов готов подать прошение о помиловании – адвокат

Киев  •  УНН

 • 8875 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно содержится в тюрьме в России, готов подать прошение о помиловании. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе "Эху Москвы", передает УНН.

Сообщается, что О.Сенцов готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.

Также, по словам Д.Динзе, О.Сенцов содержится в общем бараке, где находятся до 40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.

Напомним, в годовщину аннексии Крыма в Минске показали фильм Олега Сенцова, которого осудили в России к 20 годам заключения.

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