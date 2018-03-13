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Сенцов готовий подати прохання про помилування - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Український режисер Олег Сенцов, який незаконно перебуває у в'язниці в Росії, готовий подати прохання про помилування. Про це розповів його адвокат Дмитро Дінзе "Ехо Москви", передає УНН.

Повідомляється, що О.Сенцов готовий подати прохання про помилування, якщо постане питання про його обмін.

Також, за словами Д.Дінзе, О.Сенцова тримають в загальному бараку, де перебувають до 40 осіб. З іншими в'язнями конфліктів у нього немає.

Нагадаємо, в річницю анексії Криму в Мінську показали фільм Олега Сенцова, якого засудили в Росії до 20 років ув'язнення.

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