Сенату США предоставили советы о специфике оружия, необходимой Украине

“Мне приятно видеть, что Украина получила летальную защитное оружие. И скоро получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости”, — отметил во время слушаний сенатор республиканец Роб Портман.

В свою очередь Волкер отметил, что, с точки зрения приоритетов, антиснайперские системы, которые получила Украина от США в прошлом году, были очень важными, так же как и противотанковые ракеты “Джавелин”.

“Мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно”, — заявил он.

Сенатор демократ Крис Мерфи на слушаниях в свою очередь выразила мнение, что Россия не хочет военно владеть всей Украиной — она хочет “дестабилизировать страну, чтобы установить в Киеве лояльное правительство и вернуть Украину под свой зонтик”.

“Это не означает, что военная помощь не является критически важной. Но если их конечная цель — политическое завоевание Украины, а не военное, то это должно нам что-то говорить о том, как мы тратим деньги”, - добавила она.

“Я согласен, что Россия имеет целью политическое доминирование над Украиной. И для давления она использует военную силу. Поэтому очень важно оказывать Украине военную помощь — чтобы убедиться, что российская стратегия не сработает... Это дает Украине время, пространство, уверенность и устойчивость для противостояния давлению со стороны России”, - пояснил Курт Волкер.

Как сообщал УНН, на слушаниях Волкер заявил, что Украина намерена начать покупать оружие и военную технику в США.