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Сенату США предоставили советы о специфике оружия, необходимой Украине

Киев • УНН

 • 11011 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Во вторник в Сенате США состоялись слушания по Украине, на которых с докладами выступил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, бывший посол в Украине Джон Хербст, а также аналитики Brookings Institution и The Heritage Foundation Алина Полякова и Джеймс Джей Карафано. На слушаниях обсуждали, в частности, необходимость предоставления Украине вооружение и основные военные нужды государства, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Сенату США предоставили советы о специфике оружия, необходимой Украине

“Мне приятно видеть, что Украина получила летальную защитное оружие. И скоро получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости”, — отметил во время слушаний сенатор республиканец Роб Портман.

В свою очередь Волкер отметил, что, с точки зрения приоритетов, антиснайперские системы, которые получила Украина от США в прошлом году, были очень важными, так же как и противотанковые ракеты “Джавелин”.

“Мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно”, — заявил он.

Сенатор демократ Крис Мерфи на слушаниях в свою очередь выразила мнение, что Россия не хочет военно владеть всей Украиной — она хочет “дестабилизировать страну, чтобы установить в Киеве лояльное правительство и вернуть Украину под свой зонтик”.

“Это не означает, что военная помощь не является критически важной. Но если их конечная цель — политическое завоевание Украины, а не военное, то это должно нам что-то говорить о том, как мы тратим деньги”, - добавила она.

“Я согласен, что Россия имеет целью политическое доминирование над Украиной. И для давления она использует военную силу. Поэтому очень важно оказывать Украине военную помощь — чтобы убедиться, что российская стратегия не сработает... Это дает Украине время, пространство, уверенность и устойчивость для противостояния давлению со стороны России”, - пояснил Курт Волкер.

Как сообщал УНН, на слушаниях Волкер заявил, что Украина намерена начать покупать оружие и военную технику в США.

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