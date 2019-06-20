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Сенату США надали поради щодо специфіки зброї, необхідної Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У вівторок в Сенаті США відбулись слухання щодо України, на яких із доповідями виступив спецпредставник Держдепу Курт Волкер, колишній посол в Україні Джон Гербст, а також аналітики Brookings Institution та The Heritage Foundation Аліна Полякова і Джеймс Джей Карафано. На слуханнях, обговорювали, зокрема, необхідність надання України озброєння та основні військові потреби держави, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

Сенату США надали поради щодо специфіки зброї, необхідної Україні

“Мені приємно бачити, що Україна отримала летальну захисну зброю. І скоро отримає ще. Ви побачите це в законі, за який скоро проголосуємо у Конгресі, там будуть додаткові ідеї. Я не буду уточнювати, бо ми над цим ще працюємо. Але сподіваюсь, незабаром у нас будуть гарні новини”, — зазначив під час слухань Сенатор республіканець Роб Портман.

В свою чергу Волкер зазначив, що, з точки зору пріоритетів, антиснайперські системи, що отримала Україна від США в минулому році, були дуже важливими, так само як і протитанкові ракети “Джавелін”.

“Ми повинні звернути увагу на протиповітряну оборону, берегову оборону, морські та прибережні спроможності. Все це дуже важливо”, — заявив він.

Сенатор демократ Кріс Мерфі на слуханнях в свою чергу висловила думку, що Росія не хоче військово володіти всією Україною — вона хоче “дестабілізувати країну, щоб встановити у Києві лояльний уряд і повернути Україну під свою парасольку”.

“Це не означає, що військова допомога не є критично важливою. Але якщо їхня кінцева мета — політичне завоювання України, а не військове, то це має нам щось казати про те, як ми витрачаємо гроші”, — додала вона.

“Я згоден, що Росія має на меті політичне домінування над Україною. І для тиску вона використовує військову силу. Тому дуже важливо надавати Україні військову допомогу — щоб переконатися, що російська стратегія не спрацює. ... Це дає Україні час, простір, впевненість і стійкість для протистояння тиску з боку Росії”, — пояснив Курт Волкер.

Як повідомляв УНН, на слуханнях Волкер заявив, що Україна має намір почати купувати зброю і військову техніку у Сполучених Штатів.

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