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Сенаторы внесут в Конгресс США резолюцию по российской агрессии в Черном море

Киев • УНН

 • 10756 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сенаторы в среду представят Конгрессу США резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа дать отпор российской агрессии в Черном море. Сенаторы также будут выступать за отмену строительства трубопровода "Северный поток - 2", передает УНН со ссылкой на The Hill.

Сенаторы внесут в Конгресс США резолюцию по российской агрессии в Черном море

Примерно 40 сенаторов представят резолюцию во главе с ее авторами — республиканцем Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбином.

“США и наши союзники должны быстро противостоять военной агрессии России в Керченском проливе сильными и решительными действиями”, — заявил Джонсон.

Дурбин добавил, что принятие резолюции “подтвердит идею сдерживания дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации”.

Палата представителей приняла резолюцию, призывающую отменить трубопровод “Северный поток — 2”.

В резолюции Сената, копию которой получило The Hill, отмечается, что Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую строительство трубопровода, и сенаторы “призывают к отмене трубопровода из-за угрозы европейской энергетической безопасности и призывают Российскую Федерацию гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе”.

Сенаторы также призывают Трампа сотрудничать с Конгрессом и союзниками США “для обеспечения надлежащей политики, чтобы сдерживать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии”.

Резолюция призывает Трампа возглавить “активную многонациональную операцию по свободе навигации в Черном море” и поддержать украинскую армию, включая предоставление дополнительной помощи в области безопасности.

В новой резолюции также отмечается, что Трамп обязан вводить антироссийские санкции согласно законопроекту, принятому Конгрессом в прошлом году, и эти санкции являются “прямым результатом действий правительства Российской Федерации и будут продолжаться и увеличиваться до тех пор, пока не появится соответствующие изменения в российском поведении”.

Как сообщал УНН, 12 декабря палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла двухпартийную резолюцию, которой осудила военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе.

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