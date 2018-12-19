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Сенатори внесуть до Конгресу США резолюцію щодо російській агресії в Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сенатори в середу представлять Конгресу США резолюцію, що закликає президента Дональда Трампа дати відсіч російській агресії в Чорному морі. Сенатори також виступатимуть за скасування будівництва трубопроводу "Північний потік - 2", передає УНН з посиланням на The Hill.

Сенатори внесуть до Конгресу США резолюцію щодо російській агресії в Чорному морі

Приблизно 40 сенаторів представлять резолюцію на чолі з її авторами — республіканцем Роном Джонсоном і демократом Діком Дурбіном.

“США і наші союзники повинні швидко протистояти військовій агресії Росії в Керченській протоці сильними і рішучими діями”, — заявив Джонсон.

Дурбін додав, що прийняття резолюції “підтвердить ідею стримування подальшої агресії з боку Російської Федерації”.
Палата представників прийняла резолюцію, що закликає скасувати трубопровід “Північний потік — 2”.

У резолюції Сенату, копія якої отримало The Hill, відзначається, що Європейський парламент прийняв резолюцію, яка засуджує побудову трубопроводу, і що сенатори “закликають до скасування трубопроводу через загрозу європейській енергетичній безпеці і закликають Російську Федерацію гарантувати свободу судноплавства в Керченській протоці”.

Сенатори також закликають Трампа співпрацювати з Конгресом і союзниками США “для забезпечення належної політики, щоб стримувати Російську Федерацію від подальшої агресії”.

Резолюція закликає Трампа очолити “активну багатонаціональну операцію зі свободи навігації в Чорному морі” і підтримати українську армію, включаючи надання додаткової допомоги в області безпеки.

У новій резолюції також наголошується, що Трамп зобов’язаний вводити антиросійські санкції відповідно до законопроекту, прийнятого Конгресом торік, і що ці санкції є “прямим результатом дій уряду Російської Федерації і триватимуть і збільшуватися до тих пір, поки не з’явиться відповідні зміни в російській поведінці”.

Як повідомляв УНН, 12 грудня палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила двопартійну резолюцію, якою засудила військову агресію, вчинену РФ проти Української держави у Керченській протоці.

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