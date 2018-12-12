У Конгресі США затвердили резолюцію, що засуджує агресію РФ против України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила двопартійну резолюцію, якою засудила військову агресію, вчинену РФ проти Української держави у Керченській протоці. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку посольства України у США у Facebook.
Резолюція засуджує напад РФ на кораблі ВМС України у Керченській протоці як такий, що порушує обов’язкові до виконання міжнародні норми і домовленості.
“Документ закликає Росію негайно повернути судна та їх екіпаж Україні, припинити порушувати суверенітет нашої держави та чинити перепони українському судноплавству через Керченську протоку, яке має на це право згідно з міжнародними нормами і домовленостями”, — повідомляють на сторінці посольства України в США.
У резолюції підтверджується відданість США зобов`язанню надавати українському народові політичну, економічну та безпекову допомогу, необхідну для забезпечення його незалежності, демократичного розвитку і процвітання.
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Також в ухваленій резолюції міститься заклик “до Президента США, а також союзників і партнерів Сполучених Штатів змусити Росію відповісти за триваючу агресію проти України”.
У документі також наголошується на багаторазових порушеннях Росією міжнародних норм і домовленостей шляхом триваючої агресії проти України, систематичному недотриманні російською стороною Мінських домовленостей, а також посиленні агресії РФ щодо нашої держави, зокрема через мілітаризацію Азовського моря та блокування Керченської протоки всупереч міжнародному праву та договорам.
Нагадаємо, палата представників Конгресу США одностайно ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу “Північний потік — 2”.
Нагадаємо, раніше, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів екіпажу всіх кораблів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.