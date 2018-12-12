Палата представників Конгресу США виступила против будівництва "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США одностайно ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу “Північний потік — 2”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку посольства України у США у Facebook.
“У документі, зокрема, міститься заклик до урядів європейських держав відмовитися від „Північного потоку — 2“ та висловлюється підтримка запровадженню санкцій відносно цього газопроводу згідно з частиною 232 „Закону про протидію супротивникам Америки через санкції“, — повідомили у дипвідомстві.
Зокрема, у ухваленій резолюції також зазначається, що „Північний потік — 2“ є кроком у зворотному напрямі у тому, що стосується забезпечення енергетичної безпеки Європи й інтересів Сполучених Штатів Америки, та міститься наполегливий заклик до Президента США використати всі наявні інструментарії, щоб підтримати енергетичну безпеку Європи через політику зменшення її залежності від російських енергоносіїв.
Документ містить наполегливий заклик до американського лідера, щоб той використав всі свої наявні інструменти, щоб підтримати енергетичну безпеку Європи через політику зменшення її залежності від російських енергоносіїв”, — повідомляє українське посольство.
Нагадаємо, палата представників Конгресу Сполучених Штатів одноголосним рішенням ухвалила резолюцію, у якій Голодомор 1932-1933 років визнається штучно створеним та визначається як геноцид українського народу.