Палата представителей Конгресса США выступила против строительства "Северного потока - 2"

“В документе, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от” Северного потока — 2 “и выражается поддержка введению санкций в отношении этого газопровода согласно части 232” Закона о противодействии противникам Америки из-за санкций“, — сообщили в дипведомством.

В частности, в принятой резолюции также отмечается, что “Северный поток — 2” является шагом в обратном направлении в том, что касается обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов Соединенных Штатов Америки, и содержится настоятельный призыв к Президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы из-за политики уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей.

Документ содержит настоятельный призыв к американскому лидеру, чтобы тот использовал все свои имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы из-за политики уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей", — сообщает украинское посольство.

Напомним, палата представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается искусственно созданным и определяется как геноцид украинского народа.