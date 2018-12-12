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Палата представителей Конгресса США выступила против строительства "Северного потока - 2"

Киев • УНН

 • 9325 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода “Северный поток — 2”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.

Палата представителей Конгресса США выступила против строительства "Северного потока - 2"

“В документе, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от” Северного потока — 2 “и выражается поддержка введению санкций в отношении этого газопровода согласно части 232” Закона о противодействии противникам Америки из-за санкций“, — сообщили в дипведомством.

В частности, в принятой резолюции также отмечается, что “Северный поток — 2” является шагом в обратном направлении в том, что касается обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов Соединенных Штатов Америки, и содержится настоятельный призыв к Президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы из-за политики уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей.

Документ содержит настоятельный призыв к американскому лидеру, чтобы тот использовал все свои имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы из-за политики уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей", — сообщает украинское посольство.

Напомним, палата представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается искусственно созданным и определяется как геноцид украинского народа.

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