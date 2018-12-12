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В Конгрессе США утвердили резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины

Киев • УНН

 • 8833 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла двухпартийной резолюцию, которой осудила военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.

В Конгрессе США утвердили резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины

Резолюция осуждает нападение РФ на корабле ВМС Украины в Керченском проливе как нарушающий обязательные к исполнению международные нормы и договоренности.

"Документ призывает Россию немедленно вернуть суда и их экипаж Украины, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и чинить препятствия украинском судоходству через Керченский пролив, которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями", - сообщается на странице посольства Украины в США.

В резолюции подтверждается приверженность США обязаться предоставлять украинскому народу политическую, экономическую, политику безопасности и прочую помощь, необходимую для обеспечения его независимости, демократического развития и процветания.

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Также в принятой резолюции содержится призыв "к Президенту США, а также союзников и партнеров Соединенных Штатов заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины".

В документе также отмечается многократных нарушениях Россией международных норм и договоренностей путем продолжающейся агрессии против Украины, систематическом несоблюдении российской стороной Минских договоренностей, а также усилении агрессии РФ по нашего государства, в частности через милитаризацию Азовского моря и блокировки Керченского пролива вопреки международному праву и договорам.

Напомним, палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены экипажа всех кораблей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

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