Сенаторы США призвали не продлевать исключения из санкций в отношении российской нефти

Группа сенаторов США обратилась в Министерство финансов с призывом не продлевать исключения из санкций, которые позволяют отдельные операции с российской нефтью. Речь идет о действии лицензии, срок которой истекает в ближайшее время. По мнению авторов обращения, это позволяет России получать дополнительные доходы от экспорта нефти на фоне войны против Украины. Об этом сообщает офис сенатора Джин Шахин, пишет УНН.

Инициаторами письма выступили сенаторы Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус, Крис Кунс, Джеки Розен и Марк Келли. Они обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой разрешить завершить действие санкционного послабления без продления.

По их словам, из-за высоких цен на топливо и смягчения ограничений Россия получает около 150 млн долларов в день дополнительных доходов от продажи нефти.

Эта политика, какой бы временной или ограниченной она ни была, рискует обеспечить Российскую Федерацию постоянным потоком доходов в то время, когда она активно ведет войну против Украины и продолжает атаковать американцев – заявили сенаторы.

Они также подчеркнули, что продление ослабления санкций может подорвать совместные усилия США и их партнеров по экономическому давлению на Россию. Отдельно в обращении упоминается риск финансирования действий Ирана на фоне отдельной 30-дневной лицензии в отношении иранской нефти, действие которой истекает 19 апреля 2026 года.

Сенаторы призвали Минфин не продлевать соответствующие разрешения и подтвердить намерение усиливать давление на Россию.

