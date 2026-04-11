11 апреля, 15:12
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
11 апреля, 14:56
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это былоPhotoVideo
11 апреля, 13:40
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
11 апреля, 12:36
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 годаPhotoVideo
11 апреля, 11:02
Украина вернула из российского плена 175 военных и 7 гражданских - Зеленский
Эксклюзив
11 апреля, 05:00
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
11 апреля, 00:15
Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю, капсула приводнилась в океане
Эксклюзив
10 апреля, 14:18
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Эксклюзив
10 апреля, 13:56
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
10 апреля, 10:50
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Сенаторы США призвали не продлевать исключения из санкций в отношении российской нефти

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Группа сенаторов призвала Минфин США прекратить действие санкционных исключений для РФ. Из-за этих послаблений агрессор получает дополнительные 150 млн долларов ежедневно.

Группа сенаторов США обратилась в Министерство финансов с призывом не продлевать исключения из санкций, которые позволяют отдельные операции с российской нефтью. Речь идет о действии лицензии, срок которой истекает в ближайшее время. По мнению авторов обращения, это позволяет России получать дополнительные доходы от экспорта нефти на фоне войны против Украины. Об этом сообщает офис сенатора Джин Шахин, пишет УНН.

Подробности

Инициаторами письма выступили сенаторы Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус, Крис Кунс, Джеки Розен и Марк Келли. Они обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой разрешить завершить действие санкционного послабления без продления.

По их словам, из-за высоких цен на топливо и смягчения ограничений Россия получает около 150 млн долларов в день дополнительных доходов от продажи нефти.

Позиция сенаторов

Эта политика, какой бы временной или ограниченной она ни была, рискует обеспечить Российскую Федерацию постоянным потоком доходов в то время, когда она активно ведет войну против Украины и продолжает атаковать американцев

– заявили сенаторы.

Они также подчеркнули, что продление ослабления санкций может подорвать совместные усилия США и их партнеров по экономическому давлению на Россию. Отдельно в обращении упоминается риск финансирования действий Ирана на фоне отдельной 30-дневной лицензии в отношении иранской нефти, действие которой истекает 19 апреля 2026 года.

Сенаторы призвали Минфин не продлевать соответствующие разрешения и подтвердить намерение усиливать давление на Россию.

