Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием РФ в Венецианской биеннале

Украина применила санкции против пяти российских культурных пропагандистов, связанных с участием государства-агрессора в Венецианской биеннале, соответствующий указ о введении в действие решения СНБО подписал Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на ОП.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против пяти культурных деятелей РФ, которые оправдывают агрессию и распространяют российскую пропаганду на международных мероприятиях. Все они связаны с участием государства-агрессора в 61-й Венецианской биеннале - сообщили в ОП.

"Среди них – дочь подсанкционного замгендиректора "Ростеха" Анастасия Карнеева, которая с 2021 года назначена комиссаром российского павильона Венецианской биеннале и будет представлять там Россию в этом году", - говорится в сообщении.

Санкции, как указано, также применены против спецпредставителя российского главы по вопросам международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого, который называет войну РФ против Украины "важным историческим моментом". Он также публично заявляет о том, что допуск России к участию в Венецианской биеннале является якобы доказательством того, что российская культура не изолирована.

В этом списке также россияне, которые в этом году примут участие в Венецианской биеннале от государства-агрессора: скрипачка Валерия Олейник, которая после 2014 года неоднократно посещала временно оккупированный полуостров Крым для поддержки агрессии, певец Илья Татаков, участвовавший в создании пропагандистского фильма на временно оккупированных территориях Донетчины для популяризации идей "русского мира", и вокалист Артем Николаев, который в прошлом году присоединялся к пропагандистским мероприятиям в Крыму, отметили в ОП.

"Участие России в Венецианской биеннале – это не о культуре, а об использовании международных площадок для легитимизации агрессии и распространения пропаганды. Либо ты против режима РФ и имеешь доступ к культурному пространству свободного мира, либо обслуживаешь пропаганду, получаешь санкции и участвуешь в фестивале "огурца", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Всю необходимую информацию Украина, как сообщается, передаст партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

