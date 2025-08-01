Сенаторы США предлагают Украине $54,6 миллиарда помощи
Киев • УНН
Два сенатора США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 миллиарда долларов помощи на два года. Помощь предусматривает оружие, пополнение запасов США и финансирование из конфискованных российских активов.
В четверг, 31 июля, два сенатора от разных партий внесли законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи в размере 54,6 миллиарда долларов на ближайшие два года. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The New York Times.
Детали
По информации издания, законопроект внесли сенаторы Джин Шахин (демократка) и Лиза Мурковски (республиканка). Документ предусматривает выделение миллиардов долларов на прямую помощь оружием, а также средства на пополнение американских запасов.
Согласно плану, до трети помощи будет финансироваться за счет доходов от конфискованных российских активов и продажи оружия европейским союзникам.
Законопроект также регламентирует соглашение между Соединенными Штатами Америки и Украиной по поставкам полезных ископаемых и позволит использовать доходы от их продажи на возмещение расходов США на вооружение Киева.
Кроме того, документ значительно расширит возможности президента Дональда Трампа и позволит ему утверждать поставки оружия Украине без консультаций с Конгрессом. Их предлагается увеличить с текущих 100 млн долларов до 6 млрд долларов в 2026 и 2027 годах.
Отмечается, что хотя инициатива и поддерживается представителями обеих партий, но она столкнется с трудностями. Причина в том, что республиканцы по-прежнему сопротивляются увеличению объема помощи Украине и поддерживают курс Трампа на сокращение расходов, особенно на иностранную помощь.
Напомним
Комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил законопроект об оборонных расходах на 2026 год, который предусматривает выделение около 1 млрд долларов на поддержку Украины.
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