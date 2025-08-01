Сенатори США пропонують Україні $54,6 мільярда допомоги
Київ • УНН
Двоє сенаторів США внесли законопроєкт про виділення Україні 54,6 мільярда доларів допомоги на два роки. Допомога передбачає зброю, поповнення запасів США та фінансування з конфіскованих російських активів.
У четвер, 31 липня двоє сенаторів від різних партій внесли законопроєкт, який передбачає надання Україні допомоги у розмірі 54,6 мільярда доларів на найближчі два роки. Про це інформує УНН з посиланням на видання The New York Times.
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За інформацією видання, законопроєкт внесли сенатори Джин Шахін (демократка) і Ліза Мурковскі (республіканка). Документ передбачає виділення мільярдів доларів на пряму допомогу зброєю, а також кошти на поповнення американських запасів.
Згідно з планом, до третини допомоги фінансуватиметься за рахунок доходів від конфіскованих російський активів і продажу зброї європейським союзникам.
Законопроєкт також регламентує угоду між Сполученими Штатами Америки та Україною щодо постачання корисних копалин і дасть змогу використовувати доходи від їхнього продажу на відшкодування витрат США на озброєння Києва.
Крім того, документ значно розширить можливості президента Дональда Трампа і дасть йому змогу затверджувати постачання зброї Україні без консультацій із Конгресом. Їх пропонується збільшити з поточних 100 млн доларів до 6 млрд доларів у 2026 і 2027 роках.
Зазначається, що хоч ініціатива і підтримується представниками обох партій, але вона зіткнеться з труднощами. Причина в тому, що республіканці, як і раніше, чинять опір збільшенню обсягу допомоги Україні та підтримують курс Трампа на скорочення витрат, особливо на іноземну допомогу.
Нагадаємо
Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, який передбачає виділення близько 1 млрд доларів на підтримку України.
У США запропонували новий механізм постачання зброї Україні за рахунок союзників - WSJ30.07.25, 23:57 • 7900 переглядiв