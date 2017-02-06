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Сенатор в США призвал ввести новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы"

Киев • УНН

 • 8188 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Член Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Сенатор в США призвал ввести новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы"

Республиканец назвал недостаточными санкции, введенные США против России после весны 2014 года.

"Я введу новые санкции против России за вмешательство в наши выборы", - заявил сенатор.

По его словам, новые санкции "пойдут дальше мероприятий", которые США приняли после воссоединения Крыма. "Недостаточно наказать их за то, что они сделали в Украине, мы должны наказать их за то, что они сделали у нас дома", - сказал Л.Грем.

"Я надеюсь, президент Трамп поддержит это", - добавил он.

Так, 11 января группа сенаторов объявила о внесении в Конгресс законопроекта о применении обязательных санкций в отношении России, а также замораживание счетов лиц, ответственных за проведение кибератак в связи с ситуацией в Сирии, в Украине, а также в качестве ответного шага на кибератаки. Предложенная инициатива также включает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных ранее Белым домом по РФ в связи с ситуацией на Украине и кибератаками.

Также американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act.

 

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