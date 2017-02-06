Сенатор у США закликав ввести нові санкції проти РФ за "втручання у вибори"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 52738 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 130259 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 134239 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 114549 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 127572 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83082 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91614 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98071 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89233 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 216463 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.9м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 33433 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 37369 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 15263 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 14844 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 37660 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 134234 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 216461 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 367484 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302928 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411426 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7388 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29257 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26332 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 114549 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31615 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Сенатор у США закликав ввести нові санкції проти РФ за "втручання у вибори"

Київ • УНН

 • 8188 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Член Сенату Конгресу США республіканець Ліндсі Грем заявив про намір запропонувати нові санкції відносно Росії, передає УНН з посиланням на Fox News.

Сенатор у США закликав ввести нові санкції проти РФ за "втручання у вибори"

Республіканець назвав недостатніми санкції, введені США проти Росії після весни 2014 року

“Я введу нові санкції проти Росії за втручання в наші вибори,” — заявив сенатор.

За його словами, нові санкції “підуть далі заходів”, які США прийняли після возз’єднання Криму. “Недостатньо покарати їх за те, що вони зробили на Україні, ми повинні покарати їх за те, що вони зробили у нас вдома,” — сказав Л.Грем.

“Я сподіваюся, президент Трамп підтримає це,” — додав він.

Так, 11 січня група сенаторів оголосила про внесення до Конгресу законопроекту про застосування обов’язкових санкцій щодо Росії, а також заморожування рахунків осіб, відповідальних за проведення кібератак у зв’язку з ситуацією в Сирії, на Україні, а також як крок у відповідь на кібератаки. Запропонована ініціатива також включає закріплення на законодавчому рівні санкцій, введених раніше Білим домом щодо РФ у зв’язку з ситуацією на Україні і кібератаками.

Також американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75