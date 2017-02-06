Сенатор у США закликав ввести нові санкції проти РФ за "втручання у вибори"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Член Сенату Конгресу США республіканець Ліндсі Грем заявив про намір запропонувати нові санкції відносно Росії, передає УНН з посиланням на Fox News.
Республіканець назвав недостатніми санкції, введені США проти Росії після весни 2014 року
“Я введу нові санкції проти Росії за втручання в наші вибори,” — заявив сенатор.
За його словами, нові санкції “підуть далі заходів”, які США прийняли після возз’єднання Криму. “Недостатньо покарати їх за те, що вони зробили на Україні, ми повинні покарати їх за те, що вони зробили у нас вдома,” — сказав Л.Грем.
“Я сподіваюся, президент Трамп підтримає це,” — додав він.
Так, 11 січня група сенаторів оголосила про внесення до Конгресу законопроекту про застосування обов’язкових санкцій щодо Росії, а також заморожування рахунків осіб, відповідальних за проведення кібератак у зв’язку з ситуацією в Сирії, на Україні, а також як крок у відповідь на кібератаки. Запропонована ініціатива також включає закріплення на законодавчому рівні санкцій, введених раніше Білим домом щодо РФ у зв’язку з ситуацією на Україні і кібератаками.
Також американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act.