Сенатор Грэм считает, что США не должны укладывать на саммите с РФ соглашений по Сирии

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин и Трамп могут по итогам саммита в Хельсинки, который состоится 16 июля, заключить договоренности о выводе войск Ирана из Сирии, на чем настаивают США и Израиль. Отвечая на вопрос, следует ли Трампу заключать такое соглашение, Грэм ответил отрицательно.

“Учитывая поведение России, абсолютно нет”, — сказал он. По словам сенатора, нельзя предоставлять России возможность “заниматься американо-израильскими интересами”. “Я не доверяю россиянам в плане осуществления любой сделки, если она затрагивает иранцев”, — отметил он.

Сенатор утверждал, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США и “все еще пытается подорвать избирательный процесс 2018”, то есть промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. В связи с этим Грэм считает, что Трамп во время саммита в Хельсинки должен поднять этот вопрос. Как утверждал законодатель, в случае если президент РФ будет отрицать “вмешательства”, Трамп не должен принимать на веру его слова, отбросить их и “бросить вызов”.

Напомним, координатор правящей коалиции ФРГ со трансатлантического сотрудничества Петер Байер, слова которого приводит агентство Reuters, заявил, что официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может предпринять нескоординированные с Североатлантическим альянсом шаги.