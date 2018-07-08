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Сенатор Грем вважає, що США не повинні укладати на саміті з РФ угод по Сирії

Київ • УНН

 • 8854 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Американський сенатор Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна) вважає, що президент США Дональд Трамп не повинен укладати зі РФ домовленостей щодо Сирії у ході очікуваної зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Гельсінкі. Таку думку сенатор висловив у неділю в інтерв’ю телеканалу Fox News, інформує УНН.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Путін і Трамп можуть за підсумками саміту в Гельсінкі, який відбудеться 16 липня, укласти домовленості про виведення військ Ірану з Сирії, на чому наполягають США і Ізраїль. Відповідаючи на питання, чи слід Трампу укладати таку угоду, Грем відповів негативно.

“З огляду на поведінку Росії, абсолютно немає”, — сказав він. За словами сенатора, не можна надавати Росії можливість “займатися американо-ізраїльськими інтересами”. “Я не довіряю росіянам у плані здійснення будь-якої угоди, якщо вона зачіпає іранців”, — вказав він.

Сенатор стверджував, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року в США і “все ще намагається підірвати виборчий процес 2018 року”, тобто проміжні вибори у Конгрес у листопаді. У зв’язку з цим Грем вважає, що Трамп під час саміту в Гельсінкі повинен підняти це питання. Як стверджував законодавець, у разі якщо президент РФ буде заперечувати “втручання”, Трамп не повинен приймати на віру його слова, відкинути їх і “кинути виклик”.

Нагадаємо, координатор правлячої коаліції ФРН зі трансатлантичної співпраці Петер Байєр, слова якого наводить агентство Reuters, заявив, що офіційні особи НАТО турбуються, що президент США Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним може вжити нескоординованих із Північноатлантичним альянсом заходів.

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