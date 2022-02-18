Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сенат США большинством голосов проголосовал за резолюцию в поддержку Украины, в которой осудили военную агрессию России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Принятию резолюции предшествовало заявление президента США Джо Байдена о вероятности нападения России на Украину в ближайшие дни.
Резолюция сенаторов не имеет законодательной силы, но она официально заявляет о "непоколебимой поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины" и "осуждает наращивание российской военной силы на границе с Украиной.
"Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины", - отметил сенатор Роб Портман.
Напомним
Ранее резолюцию в поддержку Украины приняли Польша и Япония.
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.
Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.