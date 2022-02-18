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Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Київ • УНН

 • 25023 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сенат США більшістю голосів проголосував за резолюцію на підтримку України, в якій засудили військову агресію Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Ухваленню резолюції передувала заява президента США Джо Байдена про ймовірність нападу Росії на Україну найближчими днями.

Резолюція сенаторів не має законодавчої сили, але вона офіційно заявляє про "непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України" та "засуджує нарощування російської військової сили" на кордоні з Україною.

"Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України", – зазначив сенатор Роб Портман.

Нагадаємо

Раніше резолюцію на підтримку України ухвалили Польща та Японія.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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