Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 год. Киев получит 44,9 млрд долларов

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«Сенат проголосовал за правительственный бюджет США на 2023 год, содержащий почти $45 млрд дополнительной помощи для Украины. Общая сумма правительственного бюджета США составляет $1,7 трлн. Далее документ должна согласовать Палата представителей США», - говорится в сообщении.

Детали

По информации The New York Times, Сенат проголосовал 68 голосами против 29 за отправку законопроекта в Палату представителей, которая должна рассмотреть его уже в четверг. Ожидается, что президент Байдена подпишет документ.

Законопроект, состоящий из более чем 4000 страниц, финансирует правительство до сентября и существенно увеличивает расходы, предоставляя 858 миллиардов долларов на военные нужды и более 772 миллиарда долларов на внутренние программы. Однако, чтобы получить голоса республиканцев, необходимые для голосования, демократы согласились на более высокое увеличение военных и оборонных программ по сравнению с политикой в области здравоохранения, образования и по делам ветеранов, которую они отстаивают.

Законодатели включили в пакет десятки отдельных финансовых и законодательных приоритетов. Компромисс предоставил демократам последнюю возможность установить федеральный бюджет до тех пор, пока они все еще контролируют обе палаты Конгресса.

Сенаторы также одобрили поправку, которая позволит администрации продать арестованные активы российских олигархов и направить деньги на восстановление в Украине.

Законодательство предусматривает расходы, в том числе 15,6 млрд долларов на оружие и боеприпасы, многие из которых предназначены для войны в Украине или для пополнения запасов Пентагона. Также будет выделено 4,5 миллиарда долларов на разработку и внедрение гиперзвукового оружия и связанных с ним передовых технологий — области, в которой, по мнению некоторых экспертов, Соединенные Штаты отстают от таких соперников, как Китай.

Дополнение

Ранее сообщалось, что участники переговоров в Конгрессе Соединенных Штатов обнародовали законопроект о государственном финансировании на 1,7 триллиона долларов. Он содержит рекордные военные расходы, в том числе выделение 44,9 миллиарда долларов помощи Украине и странам НАТО.