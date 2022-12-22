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Сенат Конгресу США схвалив проект бюджету країни на 2023 рік. Київ отримає 44,9 млрд доларів

Сенат Конгресу США схвалив проект бюджету країни на 2023 рік. Київ отримає 44,9 млрд доларів

Київ • УНН

 • 354820 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сенат США проголосував за урядовий бюджет США на 2023 рік, який містить майже 45 млрд дол. додаткової допомоги для України. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Цитата

«Сенат проголосував за урядовий бюджет США на 2023 рік, який містить майже $45 млрд додаткової допомоги для України. Загальна сума урядового бюджету США $1,7 трлн. Далі документ має погодити Палата Представників США», - йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією The New York Times, Сенат проголосував 68 голосами проти 29 за відправку законопроекту до Палати представників, яка має розглянути його вже у четвер. Очікується, що президент Байден підпише документ.

Законопроект, що складається з більш ніж 4000 сторінок, фінансує уряд до вересня і суттєво збільшує витрати, надаючи 858 мільярдів доларів на військові потреби та понад 772 мільярди доларів на внутрішні програми. Однак, щоб отримати голоси республіканців, необхідні для голосування, демократи погодилися на більш високе загальне збільшення військових та оборонних програм порівняно з політикою в галузі охорони здоров'я, освіти та у справах ветеранів, яку вони відстоюють.

Законодавці включили до пакету десятки окремих фінансових та законодавчих пріоритетів. Компроміс надав демократам останню можливість встановити федеральний бюджет, доки вони все ще контролюють обидві палати Конгресу.

Сенатори також схвалили поправку, яка дозволить адміністрації продати заарештовані активи російських олігархів та спрямувати гроші на відновлення в Україні.

Законодавство передбачає витрати, зокрема 15,6 млрд доларів на зброю та боєприпаси, багато з яких призначені для війни в Україні або для поповнення запасів Пентагону. Також буде виділено 4,5 мільярда доларів на розробку та впровадження гіперзвукової зброї та пов'язаних із нею передових технологій — області, в якій, на думку деяких експертів, Сполучені Штати відстають від таких суперників, як Китай.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що учасники переговорів у Конгресі Сполучених Штатів оприлюднили законопроєкт про державне фінансування на 1,7 трильйона доларів. Він містить рекордні військові витрати, зокрема виділення 44,9 мільярда доларів допомоги Україні та країнам НАТО.

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