Сенат США підтримав поправку, яка дозволяє вилучати активи бізнесменів із рф на користь України

Цитата

«Сенат одноголосно схвалив поправку сенатора від Республіканської партії Південної Кароліни Ліндсі Грема до пакету витрат у розмірі 1,7 трлн доларів, що дозволяє конфіскацію та продаж активів російських олігархів для передачі Україні для надання гуманітарної та військової допомоги», - написав Каплан у Twitter.

Член Палати представників Том Маліновський також підтвердив схвалення поправки.

«Це були довгі та наполегливі зусилля, які ледь не провалилися, але це історія на інший день. Наразі ми прийняли те, чого вимагають здоровий глузд і справедливість: ті, хто підтримує путіна, повинні допомогти заплатити за відновлення країни, яку він намагається знищити», - написав він.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у США демократи в обов’язковому ухваленні закону про дозвіл на національну оборону (NDAA) планують прописати положення, яке дозволить Міністерству юстиції передавати конфісковані активи на мільйони доларів від російських олігархів Україні.